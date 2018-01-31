” النجار ” يودع منصبه في النصر بشكر الجماهير

طلال الغامدي(صدى):

أكد طلال النجار المدير العام السابق لنادي النصر ، إن مشواره الفني مع العالمي قد انتهى اليوم الأربعاء بشكل رسمي .

وحرص ” النجار ” على توجيه الشكر لجماهير النادي على ما قدموه من دعم للفريق خلال الفترة الماضية ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” اليوم ينتهي مشواري الرسمي مع نادي النصر كمدير عام لكرة القدم لكن العشق والحب والانتماء باقي ما بقيت .. شكرًا لكم جماهير العالمي على كل ماقدمتموه من دعم ومساندة وتشجيع .. طيلة السنوات الماضية تحققت من خلالها بطولات وانجازات . اليوم أغادر المنصب وغدا سنبدأ رحلة جديدة في المدرج ” .