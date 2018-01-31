بالصور.. الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تدشن حفل جائزة التميز

ساميه السريع(صدى):

دشن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان : مساء اليوم ، جائزة التميز في دورتها السادسة لعام 1439هـ في حفل حضره الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ /حمد بن عبدالله حكمي ، ومدير إدارة التربية الخاصة بالرياض الأستاذ/ عبدالرحيم ال الشيخ وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية ، وجمع من الإعلاميين والقنوات والصحف ، وذلك بمقر الجمعية بحي المصيف بالرياض.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم تلاها (العريف الكشفي ) محمد نايف ، بعدها ألقى الرئيس التنفيذي للجمعية كلمة أكد خلالها أن جائزة التميز انطلقت عام 1432هـ وشارك فيها أكثر من 1000مشارك ومشاركة في دوراتها الخمس الماضية ، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم، وتطوير وإثراء ميدان صعوبات التعلم بالجديد والمبتكر والحديث في مجال صعوبات التعلم من برامج ووسائل وخدمات وتقنيات تفيد المختصين والمختصات في صعوبات التعلم لخدمة أبناءهم ذوي صعوبات التعلم .

ولفت حكمي النظر إلى أن الجديد في هذه الجائزة هو أن المشاركة أصبحت مفتوحة للجميع وليست محصورة على المختصين والمختصات في صعوبات التعلم ، وفقاً للشروط والمعايير المطروحة في الجائزة وبما يتناسب مع مجال صعوبات التعلم .

وأن الدولة رعاها الله تدعم مثل هذه الجوائز التي هدفها خدمة أبناء هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رعاهما الله ، تماشياً مع التحول الوطني 2020م ، وتحقيقاً وتجسيداً لرؤية المملكة 2030م (وطن الطموح) .

ونرجو أن تكون هذه الجائزة رافداً من روافد التنمية والتنافس والإبداع وكما تعلمون أن التحفيز هو أحد هذه العناصر في كل مجال واتخذناه أسلوباً ومنهجاً لأبناء الوطن ليبدعوا ويتألقوا .

بعد ذلك دشن رئيس مجلس إدارة الجمعية موقع المسابقة إيذانًا ببدء استقبال استمارات الترشيح للجائزة، بعدها كرم رئيس الجمعية عدداً من المشاركين والداعمين .

وأوضح الدكتور آل عثمان ، من جانبه ، أن برامج صعوبات التعلم تسهم في رفع فاعلية التعليم في هذا الوطن المعطاء، ليشارك ذوي صعوبات التعلم في نهضة الوطن ، كما أنها أثبتت فعاليتها الكبيرة في تطوير النواحي التربوية والمعرفية والثقافية والفكرية لدى فئة صعوبات التعلم، وانعكست بشكل مباشر في إبراز مواهب وكفاءات طلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم .

وقدم الدكتور العثمان شكره لجميع الداعمين ومحبي الخير ومنسوبي ومنسوبات الجمعية كافة على الدعم والتفاني لخدمة أفراد المجتمع، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع لحمل الأمانة والعمل الصالح لكل ما يحب ويرضى.

يذكر أن شروط الترشح للجائزة هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون العمل حديث الإصدار ولم يتقدم به المرشح لجائزة التميز مسبقاً، وإرسال صورة مصدقة من المدير للأداء الوظيفي ، وإرفاق نسخة من العمل المقدم (كتيب, قرص صلب (CD) وإرسالها مباشرة للجمعية أو على عنوان الجمعية بالرياض ، أو من قبل شركات الشحن باسم الجمعية ورقم الهاتف ( 0595131466 ), أو على البريد الالكتروني: [email protected] ، علماً بأن آخر موعد لتسلم المشاركات بتاريخ 2 /7 / 1439هـ .

وأبانت الجمعية أن معايير العمل وضوح العنوان وترابط الأفكار، ومستوى الأصالة وتفرد الفكرة، وأهمية العمل للميدان، وجودة ومستوى إخراج العمل، ودقة وصحة المعلومات المقدمة.