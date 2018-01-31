إحباط محاولة تهريب 21 سبيكة ذهبية قادمة من الرياض فى مطار شاه جلال

عادل الحربي (صدى):

تمكنت سلطات الجمارك بمطار ” شاه جلال ” الدولي في العاصمة البنجالية دكا، من إحباط محاولة تهريب 21 سبيكة من الذهب كانت بحوزة راكب من الرياض.

وقال المدير العام للجمارك منيول خان، إن سلطات المطار تلقت تحذيرًا باحتمال محاولة تهريب الذهب على الرحلة 808 القادمة من المملكة، واتخذ المسئولون بالمطار أماكن مراقبة استراتيجية في المطار لإحباط العملية.

وذكر ” خان ” ، أنه بعد أن هبطت الطائرة، حدد ضباط المطار مكان المتهم وتتبعوه في منطقة الوصول بالمطار، وتم اقتياده إلى منطقة الترانزيت لاستجوابه أوليا، وخلالها اعترف المتهم أنه كان من المفترض تسليم المضبوطات إلى مسئول في المطار.

وأضاف خان -استنادًا إلى المعلومات التي قالها الراكب القادم من الرياض- أنه اعتقل حارس الأمن البنجالي هو محمد أبو طالب من قاعة الوصول؛ حيث يعمل في إدارة المطار منذ 34 عامًا، واعترف بأنه كان يساعد الراكب محمد باسط على التهريب.