50 ألف ريال وزراعة 60 شجرة عقوبة مقاول قطع أشجاراً في السودة بعسير

أبها(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، اليوم الأربعاء، قرار يقضي بإيقاع عقوبات بحق أحد مقاولي الطرق بعد قطعه 36 شجرة عرعر و 2 شجرة شث أثناء عمله لشق أحد الطرق في السودة في منطقة عسير.

وقال أبا الخيل، إن الوزارة ضبطت المخالفة في تاريخ 20-4-1439، وأوقفت التعديات في حينها، وتم إحالة القضية للجنة النظر في مخالفات المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، المكونة من إمارة منطقة عسير، وفرع الزراعة في عسير.

وأصدرت اللجنة قرارها اليوم بتغريم المقاول 50 ألف ريال وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام المراعي والغابات، إضافة إلى إلزامه بإعادة زراعة 36 شجرة عرعر و 24 شجرة شث.