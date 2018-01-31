” اللجنة العربية الدائمة ” تدين مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

واس(صدى):

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن القانون يستهدف الفلسطينيين في خطوة تعزز ممارسات التمييز والفصل العنصري.

وكلّفت اللجنة في ختام أعمال دورتها العادية الثلاثة والأربعين اليوم بمقر الجامعة العربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا بشأن تسليم جثامين جميع الشهداء الفلسطينيين والعرب لدفنهم بما يليق بكرامة الانسان، ودون شروط مسبقة.

وكلّفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للمطالبة بإدانة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تقوم به إسرائيل والضغط عليها لوقفه، ومخاطبة لجنة حقوق الطفل للمطالبة بإدانة اعتقال واستهداف الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم والطلب من إسرائيل التوقف عن هذه الانتهاكات.

كما كلّفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص بالتعذيب لإدانة ممارسات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين من صنوف التعذيب المختلفة، ومخاطبة المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق لدى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، وكذلك مخاطبة المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير لإدانة استهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكلّفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية أيضًا بمخاطبة المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة ما تتعرض له مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين من مضايقات وحملات ضغط وتشويه على أيدي سلطات الاحتلال.

وطالبت اللجنة دولة الاحتلال بوضع كل ما يتعلق بالتخطيط والمخططات الهيكلية فيما يسمى بالمنطقة (ج) في أيدي الجهات الرسمية الفلسطينية كي يتسنى للفلسطينيين البناء وفق الاجراءات الفلسطينية، كما طالبت بمسائلة الإسرائيليين المسؤولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية والذي يرتكب دون وجود ضرورة عسكرية تبرره.

كما كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الصحة بشأن الحق في تلقي العلاج للمواطنين الفلسطينيين وعدم منعهم من المرور عبر الحواجز والحدود للعلاج بالداخل وبالخارج، ومخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لحماية طواقم الخدمات الطبية وتمكينهم من الوصول لإسعاف الجرحى في الأراضي العربية المحتلة.

وكلفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) والفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، وأيضا مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة العنف ضد المرأة، للمطالبة بإدانة استهداف النساء تحت الاحتلال من خلال الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللا إنسانية أو المهينة التي تقع بحق الأسيرات لدى الكيان الاسرائيلي.

وكلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بنشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات.

وطلبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بإعداد دراسة بالتنسيق ما بين دولة فلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة بانتهاكات دولة الاحتلال بسرقة المصادر والثروات الطبيعية بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والاستيلاء عليها، وعرضها على اجتماعات اللجنة في دورة مقبلة.

وأفاد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط أن سيتم رفع تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية في مارس المقبل لاعتمادها.