” المالكي ” ينفي صحة ماتم تداوله حول إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً على الرياض

واس(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن الميليشيا الحوثية من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة .

وأشار المالكي إلى إن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف وعبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .