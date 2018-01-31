القمر الصناعي يلتقط صورًا تكشف مصنعًا للصواريخ بكوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

كشفت صور التقطت بالقمر الصناعي ، قدرات كوريا الشمالية على صنع محركات للصواريخ ، والتي أصبحت أكثر تطورًا تحت قيادة زعيمها كيم جونغ أون .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الصور تظهر المصنع رقم 17 بضواحي هامهون الكورية الشمالية ، بمرفقين يقعان فيه وينتجان الوقود الصلب ليستخدم في الصواريخ .

ويأتي ذلك ، كافًا عن مخطط كيم جونغ الذي سعى له منذ توليه الحكم ، بتطوير برنامج صواريخ ذات وقود صلب ، ليسهل نقلها وتخزينها وإطلاقها ، بالمقارنة مع الصواريخ ذات الوقود السائل ، ليصبح مجمل البنية التحتية اللازمة لصناعة الصواريخ الباليستية متاحة بالمنطقة ، ومن بينها المصنع الكيميائي ، فضلًا عن مصنع لإنتاج المتفجرات .