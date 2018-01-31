  • الأربعاء 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. القمر الصناعي يلتقط صورًا تكشف مصنعًا للصواريخ بكوريا الشمالية

القمر الصناعي يلتقط صورًا تكشف مصنعًا للصواريخ بكوريا الشمالية

القمر الصناعي يلتقط صورًا تكشف مصنعًا للصواريخ بكوريا الشمالية
بيونج يانج(صدى):

كشفت صور التقطت بالقمر الصناعي ، قدرات كوريا الشمالية على صنع محركات للصواريخ ، والتي أصبحت أكثر تطورًا تحت قيادة زعيمها كيم جونغ أون .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الصور تظهر المصنع رقم 17 بضواحي هامهون الكورية الشمالية ، بمرفقين يقعان فيه وينتجان الوقود الصلب ليستخدم في الصواريخ .

ويأتي ذلك ، كافًا عن مخطط كيم جونغ الذي سعى له منذ توليه الحكم ، بتطوير برنامج صواريخ ذات وقود صلب ، ليسهل نقلها وتخزينها وإطلاقها ، بالمقارنة مع الصواريخ ذات الوقود السائل ، ليصبح مجمل البنية التحتية اللازمة لصناعة الصواريخ الباليستية متاحة بالمنطقة ، ومن بينها المصنع الكيميائي ، فضلًا عن مصنع لإنتاج المتفجرات .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *