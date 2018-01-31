نتائج مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير فهد

نواف السالم(صدى):

انتهت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ19 دوري الأمير بن فهد لأندية الدرجة الأولى، حيث حقق الكوكب فوز ساحق على الخليج بـهدفين بدون رد، حيث وصل الكوكب إلى المركز الرابع برصيد 28نقط، والخليج في المركز قبل الأخير برصيد 18نقطة.

فيما انتهت مباراة كلاً من جدة والطائي، بالتعادل بدون أهداف للفريقين ، حيث وصل الطائي إلى في المركز الثالث بـ29نقطة في رصيده ، بينما يظل جدة في المركز الأخير برصيد 16 نقطة تسجل لصالحه .

وفاز ضمك على نجران بـ4أهداف مقابل هدف، وهو ما يجعل ضمك في المركز 13 برصيد 19 نقطة ، بينما يصل نجران إلى المركز 14 برصيد 19 نقطة.

كما فاز النجوم على الوحدة بهدفين مقابل هدف، حيث وصل الوحدة إلى المركز الأول برصيد 40نقطة، والنجوم في المركز 10 برصيد 22نقطة.