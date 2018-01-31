196 طالبًا يشاركون في التصفيات الأولية للأولمبيادات العلمية شرق الدمام

عادل الحربي(صدى):

شارك 196 طالباً من مكتب التعليم ” شرق الدمام ” ، اليوم الأربعاء، في التصفيات الأولية لمسابقة الأولمبيادات العلمية “الرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء” لجميع مراحل التعليم العام بالقطاع، بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي بتعليم الشرقية، وذلك في ثلاثة مدارس مختلفة.

وأشار مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني، إلى أهمية المسابقة من الناحية المعرفية في المجال العلمي، وترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء، عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، وإكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة.

فيما أوضح مشرف النشاط بالمكتب أنور بوفلاسة، أن عدد المشاركين بلغ 196 طالباً على كافة المراحل التعليمية من المتميزين في مدارسهم، حيث بلغ طلاب المرحلة الابتدائية 51 طالباً، والمتوسطة 95، والثانوية 50 ، وتمت المشاركة وفق برنامج تدريبي معد من المدارس، موضحاً أن النتائج ستكون لاحقاً لترشيح الطلاب المشاركين على مستوى وزارة التعليم .