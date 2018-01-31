رابطة يمنية تحذر ميليشيا الحوثي من استخدام المختطفين دروعاً بشرية

واس(صدى):

حذرت رابطة أمهات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي من استخدام أكثر من ” 427 ” مختطفا ومخفيا دروعا بشرية.

وذكرت الرابطة في بيان لها، أن الأوضاع الأمنية في تعز ازدادت سوءا خلال الأيام القليلة الماضية مع اقتراب الإشتباكات المسلحة من المناطق التي تقع فيها السجون وأماكن الإحتجاز غير الرسمية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى توحيد جهودهم الإنسانية تجاه قضية المختطفين والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً فوراً دون قيد وشرط واحترام القانون الدولي في مناطق النزاع.