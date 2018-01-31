انطلاق الجيل السادس من اطارات كونتيننتال للشرق الأوسط من دبي

دبي(صدى):

أعلنت شركة كونتيننتال للإطارات عن اطلاق الجيل الجديد السادس من اطاراتها في منطقة الشرق الأوسط وهو جيل فريد من الاطارات مسمم بصورة خاصة لأسواق المنطقة وبما يلائم ظروفها وطبيعة طرقها , وتقدم الشركة في اطار الجيل السادس من الاطارات 3 مجموعات هي ComfortContactTM 6 وهي اطارات خاصة بالسيارات الصغيرة وللاستخدام داخل المدن.

كما تقدم المجموعة الثانية اطارات UltraContactTM 6 وتستخدم في السيارات السيدان الكبيرة واطارات MaxContactTM وهي خاصة بالسيارات العالية الأداء وستبدأ مبيعات المجموعة الجديدة من الاطارات في الفترة المقبلة .

وتعتبر الاطارات الجديدة مقاومة للتلف وقادرة على التعامل بشكل أفضل مع الأجسام الصلبة على الطريق وتحقق هدوء أعلى في الركوب وراحة أكبر مع تصنيعها بتكنولوجيا أكثر تطوراً. وتم تجربة الاطارات في عدد من أسواق المنطقة ، فيما جاء اطلاق منتجات كونتيننتال في حدث في دبي أوتودروم بحضور موزعين للشركة ووكلاء وتجار.