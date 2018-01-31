المعارضة القطرية تكشف سياسة الحمدين بالسماح للزحف التركي في أراضيها

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية ، إن الزحف التركي إلى أراضي الدوحة مستمر ، بمرافقة مؤسسات عسكرية ومالية وأمنية ، وكأنه إعلان للنفير العام الذي يدعو إلى الانتقال إلى قطر والاستيلاء على ممتلكات شعبها .

وأشارت المعارضة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن النظام القطري فضح علاقته بأردوغان ، قائلة ” في جديد فضائح النظام القطري العميل لأردوغان: طلب تميم وديوانه الاميري ووزير خارجيته من البعثات الديبلوماسية القطرية في عواصم اوروبية السماح لأتراك يعملون في الملحقيات العسكرية والامنية في السفارات التركية التواجد يومين بالأسبوع داخل مقارات سفارات قطر ” .

وكشفت المعارضة القطرية عن هدف هذا التعاون القطري التركي في مختلف مجالات الدولة الهامة ، قائلة ” الهدف تدقيق البيانات الواردة في طلبات الحصول على تأشيرات من قبل اشخاص من اصول تركية وكردية ومجنسين في اوروبا ” .

واستطرد ائتلاف المعارضة في تغريدة أخرى له ، موضحًا الأوامر التي وجهها تنظيم الحمدين للموظفين الأتراك ، قائلًا ” الاوامر المعطاة للموظفين الاتراك هي: منع موظفي السفارات القطرية من اعطاء التأشيرات لمن يتم الشك به انه معارض لاردوغان وبحجة انه قد يرصد الاحتلال التركي لدولتنا وفي الوقت نفسه الاستيلاء على بياناته الشخصية لكي تراقبه الاستخبارات التركية في الخارج ” .

وتابع قائلًا ” الاخطر من كل هذا ، ان هناك اسماء معارضين تم تصنيفهم انهم خطر داهم..والاوامر التركية للنظام القطري بشأنهم كانت: الموافقة بسرعة على تأشيرة زيارتهم ” ، مضيفًا أنه سيتم تدبير قضايا جنائية ضدهم بعد دخولهم إلى الدوحة بوقت قصير ، ليتم اعتقالهم وتحويلهم إلى عناصر فرع الاستخبارات التركية الخارجية المرافقين للعسكر التركي ، ومن ثم سيتم إخفائهم ونقلهم سرًا إلى أراضي العثمانيين الجديدة في القواعد العسكرية الحامية لتميم وأعوانه .