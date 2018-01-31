الحوثي يجبر ” السجينات ” على الأعمال الشاقة في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول ناشطون صورة صادمة للمجتمع اليمني، تظهر اجبار المليشيا لسجينات على أعمال شاقة في الشوارع, حيث يرفعن ردميات و مخلفات البناء في احد شوارع صنعاء.

وأشار بعض الناشطون، أن المليشيات قامت بإخراج المعتقلات، الإثنين الماضي، واجبارهن على الاعمال الشاقة حتى ما بعد العصر وبعدها تمت إعادتهن الى السجون الخاصة بهن .

وأثار إخراج المعتقلات وإجبارهن على العمل سخطا كبيرا في الشارع اليمني، مؤكدين أن ذلك لم يحصل طوال تاريخ البلاد, وهو ما يعد انتهاك لكرامة جميع اليمنيين, وعاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم التي تجرم الإساءة للمراة أو إرهابها أو استضعافها.