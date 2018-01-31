وزارة الخزانة الأمريكية تدرج إسماعيل هنية على قائمة العقوبات

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة ” حماس ” الفلسطينية، إسماعيل هنية، في قائمة العقوبات للولايات المتحدة ضد الشخصيات والتنظيمات الإرهابية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلن في بيان أن الولايات المتحدة أضافت رئيس الوزراء الفلسطيني السابق وزعيم حركة ” حماس ” إلى قائمة العقوبات.

كما أضافت أيضا ” ثلاث جماعات مسلحة تعمل في فلسطين ومصر ” ، وذلك بحسب البيان.