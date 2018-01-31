بالصور.. ” نسائي بر الشرقية ” يوزع 600 حقيبة شتوية وبطاقات التأمين الطبي للأيتام

سعيد العجل(صدى):

وزع فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالدمام 600حقيبة شتوية ضمن برنامج ” الشتاء الدافئ ” وقاء ” الذي تطلقه الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية مستمرة في حملتها ” وقاء ” لتقديم المساعدات الشتوية لأسرها في كافة المناطق التابعة لنطاقها بالشرقية، موجها شكره لمؤسسة المهيدب الخيرية على دعم الأسر بهذه الحقائب الشتوية، مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسات الخيرية والداعمين في دعم الأسر ورفع الأعباء المادية عنهم، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الشراكات الاجتماعية بين المؤسسات الخيرية بالمجتمع، مشيرا إلى الدعم المقدم من جمعية كنف الخيرية لأبناء جمعية البر من الأيتام.

حيث وزعت الجمعية عليهم 34 بطاقة تأمين طبي مقدمة من جمعية كنف الخيرية ، وعبر العفيصان عن جهود الفرع النسائي بالدمام في الاهتمام بالأسر المنتجة حيث شاركت الجمعية بأسرها المنتجة في مهرجان ” أيام المرح ” وشاركت ب80 أسرة منتجة بمهرجان سفاري بقيق.

كما قدم الفرع العديد من البرامج التنموية والتأهيلية للفتيات ،كمشروع ” مطبخ البر ” الذي تم تنفيذه لإكساب المستفيدات لمهارات الطبخ وتأهيلهن وتوفير فرص العمل لهن في مجال الطبخ عقب انتهاء فترة تأهيلهن، إضافة لمشروع ” صيانة الجوال المتقدم ” الذي تدرب من خلاله الفتيات على صيانة الجوالات، وبرنامج “فن التصميم والخياطة” الذي يكسبهن مهارات التفصيل والخياطة، كما تدعم الجمعية أيضا مشاريعهن من خلال ” صندوق البر التنموي ” الذي يوفر لهن دعما وتمويلا لمشاريعهن الصغيرة مما يحقق لهن الاستقلالية المالية مستقبلا .

من جانب آخر أوضح يوسف المقرن مساعد الأمين العام للفروع أن الفرع النسائي قدم خلال ال6 أشهر الماضية 188 جهازا منزليا للأسر بتكلفة بلغت 854050 ريالا فيما قدم مساعدات عينية ل41 أسرة بتكلفة بلغت 109390 ريالا وقدم مساعدات نقدية ل73 أسرة بتكلفة 1918330 وسدد 34 فاتورة كهرباء بتكلفة 72806 ريالا، إضافة لتقديمه 20 دورة تدريبية استفادت منها 432 مستفيدة بتكلفة بلغت 602240 مؤكدا على دور هذه الدورات في تنمية وتأهيل الفتيات والأسر لسوق العمل وقال المقرن أن هناك 34 متطوعة عملن 146 ساعة تطوعية لتوزيع المساعدات على 178 أسرة استفادت من المساعدات التي قدمها الفرع النسائي خلال هذه الفترة.