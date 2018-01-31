بالصور.. أوسم 10 رجال بالعالم بينهم عربي
كشف موقع ” تريندرر ” قائمته لأكثر رجال العالم وسامة وجاذبية عقب تصويت أجراه وشارك فيه عدد كبير من زوار الموقع . وتضم القائمة 10 رجال، أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما بينهم الإماراتي عمر بركان الغلا في المركز التاسع .
في المركز الأول: هريثيك روشان
في المركز الثاني: كريس إيفانز
في المركز الثالث: توم هيدلستون
في المركز الرابع: روبرت باتينسون
في المركز الخامس: لان سومرهالدر
في المركز السادس: نواه ميلز
في المركز السابع: غودفري غاو
في المركز الثامن: نيال هوران
في المركز التاسع: الإماراتي عمر بركان الغلا
في المركز العاشر: الأمير ويليام
zezu[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 50 دقيقة
وين صورتي؟
حتى هنا غش!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42055 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب ,,
,, مبروك على تفاهة الخبر ,,