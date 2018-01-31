  • الأربعاء 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. أوسم 10 رجال بالعالم بينهم عربي

بالصور.. أوسم 10 رجال بالعالم بينهم عربي

بالصور.. أوسم 10 رجال بالعالم بينهم عربي
متابعات(صدى):

كشف موقع ” تريندرر ” قائمته لأكثر رجال العالم وسامة وجاذبية عقب تصويت أجراه وشارك فيه عدد كبير من زوار الموقع . وتضم القائمة 10 رجال، أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما بينهم الإماراتي عمر بركان الغلا في المركز التاسع .

في المركز الأول: هريثيك روشان

في المركز الثاني: كريس إيفانز

في المركز الثالث: توم هيدلستون

في المركز الرابع: روبرت باتينسون

في المركز الخامس: لان سومرهالدر

في المركز السادس: نواه ميلز

في المركز السابع: غودفري غاو

في المركز الثامن: نيال هوران

في المركز التاسع: الإماراتي عمر بركان الغلا

في المركز العاشر: الأمير ويليام

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 50 دقيقة

وين صورتي؟

حتى هنا غش!!

[ عدد التعليقات: 42055 ] نشر منذ 46 دقيقة

طيب ,,

,, مبروك على تفاهة الخبر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *