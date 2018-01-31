بالصور.. أوسم 10 رجال بالعالم بينهم عربي

متابعات(صدى):

كشف موقع ” تريندرر ” قائمته لأكثر رجال العالم وسامة وجاذبية عقب تصويت أجراه وشارك فيه عدد كبير من زوار الموقع . وتضم القائمة 10 رجال، أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما بينهم الإماراتي عمر بركان الغلا في المركز التاسع .

في المركز الأول: هريثيك روشان

في المركز الثاني: كريس إيفانز

في المركز الثالث: توم هيدلستون

في المركز الرابع: روبرت باتينسون

في المركز الخامس: لان سومرهالدر

في المركز السادس: نواه ميلز

في المركز السابع: غودفري غاو

في المركز الثامن: نيال هوران

في المركز التاسع: الإماراتي عمر بركان الغلا

في المركز العاشر: الأمير ويليام