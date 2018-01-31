بالصور.. بلدية العويقيلة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

سعيد العجل(صدى):

صادرت بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد اخرى في السوق الشعبي بالمحافظة ( سوق الاربعاء ) ، قد تم اعدادها من قبل باعة متجولين لتمريرها وبيعها على مواطنين ربما من كبار السن لايعلمون عن تاريخ الصلاحية ، وقد طبق قسم صحة البيئة بالبلدية النظام على المخالفين .

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها متواصلة على المحال التجارية والاسواق كافة, مشددين على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة, داعين المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية .