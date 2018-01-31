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والدة ناشطة إيرانية تكشف تفاصيل تعذيبها في سجون طهران

والدة ناشطة إيرانية تكشف تفاصيل تعذيبها في سجون طهران
طهران(صدى):

أكدت معصومة نعمتي والدة ناشطة إيرانية تدعى أتينا دائمي ، إن ابنتها وزميلتها الناشطة غولروخ إبراهيمي إيرائي ، تتعرضان إلى التعذيب المستمر في سجن ” قرتشك ” بمنطقة ورامين ، بضواحي طهران ، بعدما تم نقلهما قسرًا من سجن إيفين إلى السجن الصحراوي سيئ الصيت ، يوم الأربعاء الماضي .

وأشارت ” نعمتي ” إلى أن السلطات الأمنية قامت بنقل الناشطتين إلى السجن لمعاقبتهما بالفصل عن بقية السجينات السياسيات ووضعهما في المحاجز الانفرادية دون أن توجه أي تهم لهم .

وكشفت والدة الناشطة إن السجينتان هددتا بالإضراب عن الطعام في حال لم تتم إعادتهما إلى سجن ” إيفين ” ، وإسقاط التهم الجديدة الملفقة لهم ، بالإضافة إلى الكف عن الاستمرار في تعذيبهم بسبب رسائل وجهتاها من داخل السجن إلى المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والجهات الحقوقية في الأمم المتحدة .

وأوضحت ” معصومة ” إلى أن تعذيب ابنتها كان نفسيًا في البداية ، ولكن بعد زيارتها علمت أنها تتعرض للتعذيب الجسدي أيضًا .

 

 


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