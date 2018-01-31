” 2354 ” فحصًا للمقبلين على الزواج بمستشفى النور في مكة

نايف السالم(صدى):

أجرى مركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى النور التخصصي، بالعاصمة المقدسة، فحصًا طبيًا لأكثر من ” 2354 ” شخصًا مقبلًا على الزواج في فترة الربع الأول من العام الحالي.

ويعد فحص ما قبل الزواج أحد أهم أسباب اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية التي من أهمها الثلاسيميا، والأنيميا المنجلية، والإيدز، والالتهاب الكبدي B وC.

يذكر أن ” الصحة ” وفرت أحدث الأجهزة الطبية في المركز، والتي من خلالها تم إصدار ” 1175 ” شهادة توافق، وتحويل 91 حالة عدم توافق إلى عيادة المشورة الطبية الوراثية التي وفرتها وزارة الصحة لتقديم النصائح الطبية لأحدهم في حال كانت النتائج إيجابية.