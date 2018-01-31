مصر: أحكام بالإعدام بقضية ” خلية إمبابة “

القاهرة(صدى):

قالت مصادر إعلامية في مصر بأن محكمة جنايات الجيزة قررت، الأربعاء، إحالة أوراق 10 متهمين متشددين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتأسيس جماعة غير قانونية والتخطيط لشن هجمات.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة العاشر من مارس للنطق بالحكم على المتهمين العشرة و5 آخرين يحاكمون في نفس القضية. وكانت القضية تشمل 16 متهما لكن توفي أحدهم أثناء المحاكمة.

وذكرت المصادر أن 3 من المحالين للمفتي هاربون. وتعرف القضية إعلاميا باسم خلية إمبابة، في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة.