المشاركون في انتخابات غرفة الشرقية يطالبون بالتصويت الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

تشهد المنطقة الشرقية انتخابات غرفة الشرقية، ولاحظ الحاضررون لمركز معارض الظهران، مضايقة المصوتين من قبل فرق بعض المرشحين، واصفين لهم بشريطية معارض سيارات.

وطالب البعض بأن تكون عملية التصويت في انتخابات الغُرف إلكترونيًّا عن طريق موقع يتم تجهيزه من قبل غرفة كل منطقة، مزود بأعلى الإمكانات والدقة، مع إرفاق جميع الوثائق والصور المطلوبة.

ويوفر التصويت الإلكتروني ملايين الريالات التي تُصرف في 3 أيام وتكون نهايتها صناديق النفايات، وأيضاً يوفر الراحة لجميع المصوتين، أسوة ببعض المواقع الإلكترونية الحكومية مثل ” أبشر ” للجوازات، وبرنامج ” نور ” لوزارة التعليم، وغيرهما من المواقع الإلكترونية الأخرى.