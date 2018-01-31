نقل سباق الإبل الأغلى من مقر مهرجان الملك عبد العزيز إلى ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

شهدت سباقات مزايين الإبل تنافسًا كبيرًا، على الفوز بالمركز الأول، في الآونة الأخيرة، في منافسة شرسة بين اثنين من مالكي الإبل ” الصفراء ” .

وحسمت المنافسة لصالح ” بن دغيثر ” ، الذي فاز بالمركز الأول، يليه ” بن قعيد ” ، في المركز الثاني، لتنتقل من مقر مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الصياهد، إلى ساحات ” تويتر ” ، ومواقع التواصل المختلفة، في مشهد لا يحدث إلا في تنافس رياضي حاد.

وكانت شرارة التنافس قد انطلقت منذ العام الماضي، ليبدأ المعسكران في الاستعدادات المبكرة لخوض منافسات الجمال هذا العام، وسط تصريحات تحدٍ محفزة من الطرفين.