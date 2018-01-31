العصيمي: الاكتفاء بصلاة الفريضة في حال توافق الخسوف مع المغرب

نايف السالم(صدى):

أصدر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح العصيمي ، فتوى اليوم الأربعاء ، بالاكتفاء بصلاة المغرب مع تطويلها ، في حال توافق خسوف القمر مع هذا الوقت ، وذلك بدلًا من إقامة صلاة الخسوف .

وقال الشيخ ” العصيمي ” : الفزع إِلَى الصلاة والدعاء، وَهُوَ الأمْر الذي سنه النبي – صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وقت الخسوف أو الكسوف، حَصَلَ بفريضة المغرب ، لا سِيَّمَا أن الوقت لا يتسع لصلاة الخسوف ، لارْتِفَاع سببها ” .

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الخسوف في حال بقي بعد الانتهاء من صلاة المغرب ، تصلى ولكن بالتخفيف في الصلاة في حال تجلى الخسوف .