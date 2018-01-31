أول ظهور لعلا الفارس بعد إجراءها لعميلة جراحية بإسبانيا

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس ، صورة لها مطمأنة جمهورها ومحبيها أنها بخير بعد خضوعها للعملية الجراحية في إسبانيا.

وظهرت فيها وهي تقف في أحد الشوارع وترتدي ملابس شتوية. وكتبت تعليقاً على إحداها: “ ابتسم لك كن ما فيني جروح ‏و ارتسم لك شمس في عز الصباح ” .

ويشار إلى أن الإعلامية كانت أعلنت في وقت سابق استعدادها للخضوع لعملية دقيقة ونشرت عبر التطبيق نفسه صورة لها وأرفقتها بالتعليق: “ بعد بكرا عمليتي ” .