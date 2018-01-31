” كفى ” تنجح في علاج شاب بعد ادمانه المخدرات 20 عاماً

نايف السالم(صدى):

بعد ما يقارب العشرين عاماً من إدمان المخدرات، عاش فيها الأيام الصعبة، وسنوات الضياع المريرة في العالم المظلم، توجه الشاب ( أ . م. م ) لعيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة لمساعدته في التخلص من المخدرات.

وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية الأستاذ محمد صالح الزبيدي أن الشاب المتعافي تم احتوائه، ورعايته وتأهيله والوقوف معه، حتى تجاوز المرحلة العلاجية، التي تستمر لمدة عام كامل، حيث تم تيسير رحلات علاجية مستمرة للمتعافي لمستشفى الأمل بجدة، برفقة المسؤول عن برنامج التعافي بالجمعية ، وقدمت له البرامج التأهيلية للحفاظ على استمراريته في التعافي.

وبين الزبيدي انه جرى تكريمه يوم أمس ، لينضم لـ(168) متعافياً، منذ تأسيس مشروع التعافي بمحافظة القنفذة ، منوهاً أن هذه البرامج تعد من الوسائل الناجحة، لضمان عدم انتكاسة المتعافين وعودتهم مرة أخرى لتعاطي المخدرات ،بدعم ورعاية دائمة من مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية.