بالصور.. النادي الاجتماعي النسائي بوادي فاطمة ينفذ برنامج ” لمة وكشتة “

نايف السالم(صدى):

ضمن مبادرة (جاري) نفذ النادي الاجتماعي النسائي التابع لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يوم الأربعاء١٤٣٩/٥/١٤هـ برنامج بعنوان (لمة وكشتة)، والذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين عضوات النادي ومنسوباته والتمتع بالأجواء الربيعية وكسر الروتين اليومي .

اشتمل البرنامج على لقاء مفتوح وجلسات في الهواء الطلق بساحة المركز الخارجية استمتع فيها الجميع وقضوا أمتع الأوقات ، وتفاعل الحضور خلال الكشته بإعداد القهوة والشاي على الجمر وصنع بعض الأطعمة على النار تم بعدها تناول الإفطار الذي أُعد من قبل العضوات كما تخلل البرنامج ألعاب ومسابقات متنوعة.

وفي نهاية اللقاء تم شكر الجميع على الحضور والتفاعل، هذا وقد بلغ عدد الحضور (١١٤) سيدة . ￼

