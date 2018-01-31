بالصور.. تعليم الرياض يقيم حفل مبادرة رفع المستوى التحصيلي للطلاب

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض (بنين) اليوم الأربعاء حفل مبادرة رفع المستوى التحصيلي للطلاب في مادة الرياضيات وتكريم المعلمين المميزين في تطبيق المبادرة وذلك بقاعة محمد الخضير الثقافية بمدارس التربية النموذجية الأهلية تحت رعاية

مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي وحضور مساعده للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري .

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال الشركة المنفذة للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية وضمن الخطة التفصيلية لوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس – الرياض – بنين.

و بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس – بنين

الدكتور سعد بن عبدالله العباد كلمة تحدث فيها بأن مثل هذه البرامج فعالة في إيجاد بيئة تنافسية بين مدارس تطوير والذي سوف يسهم في ارتقاء مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب ويصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في تطوير الأداء التعليمي وذلك من خلال رفع المستوى المعرفي لدى المستهدفين من مشرفين وقادة ومعلمين وطلاب وتعزيز جوانب التفكير لدى المستهدفين وبناء علاقات بين المدرسة والمنزل تدعم التوجه الإيجابي نحو مادة الرياضيات والارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب فيها.

بعد ذلك ارتجل مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري كلمة وجهها للمكرمين حيث أكد أن عليهم استشعار عظم المسؤولية على عواتقهم وقال أن عليكم أن تترجموا هذا التميز في الميدان بأن ينعكس على ابنائكم الطلاب وعلى زملائكم في المدرسة وذلك لأجل تطوير الممارسات التدريسية والعمليات الداعمة لتحسين أداء الطلاب في جميع جوانب الارتقاء كمهارة ركيزة للتعلم، وذات علاقة بتعلم بقية العلوم والمعارف التي يكتسبها الطلاب.

وأعرب العمري عن سعادته بهذه المبادرة والتي سوف تتعامل مع جميع العوامل المؤدية إلى الارتقاء والرفع من مستوى التحصيل من خلال بناء رؤية تكاملية توجه جهود إدارة التعليم وتكرسها نحو تحقيق تلك الغاية.

بعد ذلك استمع الجميع لشرح مفصل عن المبادرة من مشرف التخطيط بوحدة تطوير المدارس الأستاذ تركي بن ابراهيم التويم واختتم الحفل بتكريم المعلمين المميزين المشاركين في المبادرة .