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الدوحة في مأزق بعد وعود وزير دفاعها بتشغيل المعدات العسكرية الحديثة

الدوحة في مأزق بعد وعود وزير دفاعها بتشغيل المعدات العسكرية الحديثة
طلال الضوي(صدى):

وضعت تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية ، الدوحة في مأزق كبير ، بعد إجابته الفارغة على أحد الأسئلة التي وجهت له فيما يتعلق بعدم امتلاك قطر للكوادر المحلية القادرة على تشغيل المعدات العسكرية التي تقوم الإمارة الصغيرة باستيرادها من الولايات المتحدة ، عندما أجاب قائلًا ” كل قطري بـ100 رجل ” .

وكشف خبراء عسكريون وفقًا لوسائل إعلام روسية ، إن قطر لا تمتلك كوادر كافية لتشغيل هذه المعدات التي اشترتها في الفترة الأخيرة ، حيث أنها قد تستعين بأجانب لتلك المهمة ، وهو ما جعل الإجابة غير مقنعة بالنسبة لمراكز الأبحاث التي وصفتها بـ ” المرتبكة ” .

وعلى الرغم من ذلك ، لا يمل ” العطية ” من إعطاء الوعود المستمرة بقدرة المواطنين القطريين على تشغيل المعدات بالكامل بالتعاون مع أمريكيين في العملية التدريبية ، وهو ما يتناقض مع افتقار الدوحة لأفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل الأنواع الجديدة من المقاتلات ، ولتعويض النقص في عدد العسكرين سيتعين عليها تجنيد قوات أجنبية ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42055 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه ,,

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