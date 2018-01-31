بث مباشر.. خسوف جزئي للقمر في بعض مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

تشهد سماء المملكة اليوم الأربعاء، أول ظاهرة خسوف جزئي للقمر في 2018م، وذلك بالتزامن مع ظاهرة وجود القمر على مسافة قريبة جدًا من الأرض، حيث سيظهر أكبر من حجمه المعتاد أمام عين المشاهد بشكل يُعرف عند العامة بـ (القمر العملاق)، ويدخل حينها القمر في ظلام تام بعد أن يقع خلف ظل الأرض مع موعد اكتمال بدر شهر جمادى الأولى الجاري.

وأفاد الباحث الفلكي ملهم هندي، أن الخسوف الجزئي سيكون مع بداية خروج القمر من خلف ظل القمر، وسيبدأ في الشروق على المملكة بداية من المنطقة الشرقية عند الساعة 5:22م بنسبة مشاهدة تقدر بـ 76% وهي أفضل المناطق لرصده، ثم يبدأ بالتوالي بالشروق على بقية مناطق المملكة فيشرق في الرياض الساعة 5:39م بخسوف نسبته 37%، وفي مناطق: الحدود الشمالية بنسبة 36%، والقصيم 34%، وحائل 22%، ونجران 14%، وأبها 4%، وجازان 2%، والباحة 1%.

وأشار إلى أن مراحل خسوف القمر تنتهي بالخروج من خلف ظل الأرض الساعة 6:11 مساءً قبل شروقه على مناطق : مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، لذلك لن يشاهد سكانها الخسوف، في حين سيبقى القمر متأثرًا بمنطقة شبه ظل الأرض التي يشاهدها جميع سكان المملكة بعد نهاية الخسوف الجزئي حتى ينتهي الساعة 7:08 م بتوقيت المملكة.