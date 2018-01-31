النيابة العامة: من يأتي إلى المملكة أو يغادرها يقدم إقرارًا بالمبلغ الذي بحوزته

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تقديم كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات تبلغ قيمتها 60000 ريال ، إقرارًا بذلك .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى تبلغ قيمتها 60000ريال أو مايعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة اجمارك العامة