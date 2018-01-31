اعتقال محتجين ضد الغلاء في السودان

الخرطوم(صدى):

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، اليوم الأربعاء، العشرات ممن شاركوا في تظاهرة خرجت في ميدان الشعبية بالخرطوم بحري ضد الغلاء في العاصمة.

وقال المتحدث باسم تحالف ” نداء السودان ” ، محمد فاروق، في مؤتمر صحفي، ” المسيرة انطلقت من ميدان الشعبية بالخرطوم بحري عند الثالثة بعد الظهر، واتجهت صوب ميدان الرابطة شمبات، مرورا بشارع المعونة ” .

وأوضح أن التظاهرة ” ستشهد خطابات سياسية بميدان الرابطة في شمبات ” .