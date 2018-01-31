اعتقال محتجين ضد الغلاء في السودان
اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، اليوم الأربعاء، العشرات ممن شاركوا في تظاهرة خرجت في ميدان الشعبية بالخرطوم بحري ضد الغلاء في العاصمة.
وقال المتحدث باسم تحالف ” نداء السودان ” ، محمد فاروق، في مؤتمر صحفي، ” المسيرة انطلقت من ميدان الشعبية بالخرطوم بحري عند الثالثة بعد الظهر، واتجهت صوب ميدان الرابطة شمبات، مرورا بشارع المعونة ” .
وأوضح أن التظاهرة ” ستشهد خطابات سياسية بميدان الرابطة في شمبات ” .
صالح[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 51 دقيقة
ارتفاع الاسعار مشكلة في كل دولة والسودان دولة فقيرة ليس لديها نفط.