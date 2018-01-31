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اعتقال محتجين ضد الغلاء في السودان

اعتقال محتجين ضد الغلاء في السودان
الخرطوم(صدى):

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، اليوم الأربعاء، العشرات ممن شاركوا في تظاهرة خرجت في ميدان الشعبية بالخرطوم بحري ضد الغلاء في العاصمة.

وقال المتحدث باسم تحالف ” نداء السودان ” ، محمد فاروق، في مؤتمر صحفي، ” المسيرة انطلقت من ميدان الشعبية بالخرطوم بحري عند الثالثة بعد الظهر، واتجهت صوب ميدان الرابطة شمبات، مرورا بشارع المعونة ” .

وأوضح أن التظاهرة ” ستشهد خطابات سياسية بميدان الرابطة في شمبات ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 51 دقيقة

ارتفاع الاسعار مشكلة في كل دولة والسودان دولة فقيرة ليس لديها نفط.

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