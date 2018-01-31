المملكة تراقب تداول ” البيتكوين ” لاتخاذ قرارات بشأنه

علي القحطاني (صدى):

أكدت وسائل إعلام بريطانية أمس الثلاثاء ، إن المملكة تراقب التداول بالعملات المشفرة ، على الرغم من السماح بها في أسواقها المالية .

ومن جانبه ، أشار رئيس هيئة السوق المالية محمد القوزير ، إلى أنه من غير المرجح فرض حظر على تداول العملات المشفرة بعكس معظم الأسواق الأخرى ، لافتًا إلى أن الهيئات التنظيمية والمسؤولين بالمملكة يولون اهتمامًا كبيرًا بها ، قائلًا ” اعتقد أننا سنخرد بقرار قريبًا ” .

وأوضح ” القوزير ” إنه يجب التريث في اتخاذ خطوات عملية متعلقة بهذا الشأن ، حيث أن الترقب هام للغاية في هذا المجال ، خاصةً أنه لايزال حديث العهد ، قائلًا ” على المرء أن يدرس جيدا أي مجال جديد في طور التطور قبل اتخاذ قفزات مجازفة ” .

وأضاف رئيس هيئة السوق المالية ، أم الشركات المالية والهيئات التنظيمية بالمملكة ، بدأت تصدر رخصة مؤقتة للدخول في مرحلة اختبار لأفكارها ، بما يطلق عليه ” المرحلة التجريبية ” ، ليتم بعدها الاتفاق على وضع لوائح تنظيمية .