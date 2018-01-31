أوقات موسمية تزيد الرغبة في العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

يذكر خبراء العلاقات الزوجية أنّ العلاقة الحميمة مرتبطة ببعض المواسم والأوقات، حيث توجد أوقات تزيد فيها الرغبة في العلاقة الحميمية عند المرأة وتصبح في أفضل حالاتها.

وينصح الخبراء الرجل بالإستفادة من هذه الأوقات بطريقة جيدة وإستغلالها بالصورة المطلوبة لكي يحصل في النهاية علي نتيجة رائعة في العلاقة.

وفيما يلي أفضل الأوقات التي تزيد فيها الرغبة في العلاقة الحميمية عند المرأة:

-بعد إنتهاء الدورة الشهرية.

-خلال فصل الربيع.

والجدير ذكره أنّ فيتامين هـ يعمل على تغذية كل أعضاء الإخصاب عند الرجل والمرأة وخصوصاً النساء وعندما تزيد الخصوبة ترتفع الرغبة في اقامة علاقة حميمة في أي مرحلة من مراحل الحياة ويساعد هذا الفيتامين في تنظيم الدورة الشهرية ونضوج البويضة.