مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفاد مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن خمس وظائف شاغرة للرجال والنساء.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه بحاجة إلى أخصائي واحد لكل من تخصصات العلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، والنطق والتخاطب.

وأشار المركز، إلى أنه على المتقدم، لابد أن يكون حاملي الجنسية السعودية سعودي، بالاضافة إلى خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص.

وأضاف المركز، أن على راغبي التقدم إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected].