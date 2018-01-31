المرور: القبض على قائد مركبة ينتقل للمقاعد الخلفية وهي تسير

علي القحطاني(صدى):

تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120كم وتطبيق النظام بحقه.

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يترك مقود المركبة وهي تسير بسرعة 120 كم وينتقل للمقاعد الخلفية ويترك الراكب يمسك بالمقود.