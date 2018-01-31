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المرور: القبض على قائد مركبة ينتقل للمقاعد الخلفية وهي تسير

المرور: القبض على قائد مركبة ينتقل للمقاعد الخلفية وهي تسير
علي القحطاني(صدى):

تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120كم وتطبيق النظام بحقه.

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يترك مقود المركبة وهي تسير بسرعة 120 كم وينتقل للمقاعد الخلفية ويترك الراكب يمسك بالمقود.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7830 ] نشر منذ 2 ساعتين

يقـــــــــــولــون ألعــــــــــــــقل نِعــــــــــــمه .😳🤔😳.

[ عدد التعليقات: 14160 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل القبض عليه

[ عدد التعليقات: 14160 ] نشر منذ 2 ساعتين

والعقاب

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