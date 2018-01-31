بالفيديو.. متظاهرون يحرقون مقرًا لـ ” الباسيج ” في رامهرمز الإيرانية

طهران(صدى):

تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية ومرشدها في عدد من محافظات البلاد، فيما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لعناصر تقوم بحرق مقر الباسيج.

وتميزت الاحتجاجات التي تضرب إيران هذه المرة عن سابقاتها بقيام المتظاهرين بأعمال وصفت بالجريئة، وغير المألوفة حيث تعرضت مراكز أمنية لهجمات، إضافة لحرق صور لخامنئي ورموز نظامه ورفع صور لرموز المعارضة في الخارج.

ووثقت كاميرات المتظاهرين أيضا رفع صورة كبيرة لمريم رجوي، رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على شارع رئيسي في غرب العاصمة طهران قبل أيام، وكذلك في مدن وعواصم أخرى في أوروبا والعالم، إضافة إلى كتابة عبارات على الجدران، مؤيدة لمطالبهم وانتفاضتهم ضد النظام الفاسد.