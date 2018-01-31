عمليتان فاشلتان تؤديان لتضرر عين مواطن بأحد المستشفيات

عادل الحربي(صدى):

توجه أحد المواطنين والذي يدعى سعود بن جمهور ، إلى مستشفى شهير بالرياض ، لإجراء عملية سحب مياه بيضاء من عينه ، إلا أن العملية تكللت بالفشل بنسبة 100% ، نتيجة لخطأ طبي .

واكتشف المواطن فشل العملية بعد عدة أيام ، عندما توجه إلى الطبيب للمراجعة من أجل سماع خبر مفرح بسلامة عينه ، إلا أنه تفاجأ بالنتيجة وهي أن الماء لا يزال موجودَا ، وينبغي إجراء سحبه مرة أخرى بشكل عاجل .

وحاول الطبيب طمأنة المريض بإخباره أن الأمر بسيط ولا توجد مشكلة في السحب خلال فترة وجيزة ، وأجرى المواطن بالفعل العملية في اليوم التالي ، ولكن صدم المريض بعد فشل السحب للمرة التانية ، وتضررت العين جراء العمليتين ، مما أدى إلى ضعف نظره بشكل كبير وأصبح لا يرى بهما إلا شيئاً بسيطًا ، وتورمت وأصابها الاحمرار الشديد مصحوبًا بألم قوي في العين والرأس .

وبعد الفشل الذي لحق بالعمليتين المتتاليتين لسحب المياه البيضاء من العين ، توجه المريض بسرعة لمراجعة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، ليخبرهم بتضرر عينه جراء عمليتين لسحب المياه ، فضلًا عن تضرر الشبكية والقرنية وهو ما ساهم في ضعف نظر العين بصورة كبيرة .

وطالب المواطن بفتح تحقيق لضمان حماية المرضى من العبث ، وتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على المتهاونين بصحة الناس ، خاصةً في مستشفى كانت حجتها أن هذه إمكانياتها ولا يمكن أن تفعل أكثر من ذلك للمريض ، مناشدًا الجهات الخاصة لإنصافه من الظلم والتعدي الذي لقيه في هذه المستشفى .