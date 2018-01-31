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عمليتان فاشلتان تؤديان لتضرر عين مواطن بأحد المستشفيات

عمليتان فاشلتان تؤديان لتضرر عين مواطن بأحد المستشفيات
عادل الحربي(صدى):

توجه أحد المواطنين والذي يدعى سعود بن جمهور ، إلى مستشفى شهير بالرياض ، لإجراء عملية سحب مياه بيضاء من عينه ، إلا أن العملية تكللت بالفشل بنسبة 100% ، نتيجة لخطأ طبي .

واكتشف المواطن فشل العملية بعد عدة أيام ، عندما توجه إلى الطبيب للمراجعة من أجل سماع خبر مفرح بسلامة عينه ، إلا أنه تفاجأ بالنتيجة وهي أن الماء لا يزال موجودَا ، وينبغي إجراء سحبه مرة أخرى بشكل عاجل .

وحاول الطبيب طمأنة المريض بإخباره أن الأمر بسيط ولا توجد مشكلة في السحب خلال فترة وجيزة ، وأجرى المواطن بالفعل العملية في اليوم التالي ، ولكن صدم المريض بعد فشل السحب للمرة التانية ، وتضررت العين جراء العمليتين ، مما أدى إلى ضعف نظره بشكل كبير وأصبح لا يرى بهما إلا شيئاً بسيطًا ، وتورمت وأصابها الاحمرار الشديد مصحوبًا بألم قوي في العين والرأس .

وبعد الفشل الذي لحق بالعمليتين المتتاليتين لسحب المياه البيضاء من العين ، توجه المريض بسرعة لمراجعة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، ليخبرهم بتضرر عينه جراء عمليتين لسحب المياه ، فضلًا عن تضرر الشبكية والقرنية وهو ما ساهم في ضعف نظر العين بصورة كبيرة .

وطالب المواطن بفتح تحقيق لضمان حماية المرضى من العبث ، وتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على المتهاونين بصحة الناس ، خاصةً في مستشفى كانت حجتها أن هذه إمكانياتها ولا يمكن أن تفعل أكثر من ذلك للمريض ، مناشدًا الجهات الخاصة لإنصافه من الظلم والتعدي الذي لقيه في هذه المستشفى .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3588 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأخطاء الطبية * صارت كثير وأكثر من اللازم ** ياااا وزارة الصحة ******
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وهذا يسبب سمعة غير مرغوب فيها لبلدنا ** راجعوا أنفسكم *
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كذلك راجعوا و تأكدوا من صحة الشهادات الطبية للأطباء * في المستشفيات الخاصة وكذلك الحكومية ***
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لأن حياة الناس ماهي لعبة أو للتجارب الطبية الفاشلة**
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لا حو ولا قوة إلا بالله **

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