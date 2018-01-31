بالفيديو.. مسؤول إيراني يعتدي لفظيًا على صحفي أثناء التقاطه صورًا

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدير أمن مدينة ” جلبايجان ” الإيرانية وهو يتعدى لفظيًا على صحفي أثناء جلسة جماهيرية عامة يحضرها مع مواطنين لالتقاطه صورًا أثناء تغطيته للجلسة.

واجتمع مدير أمن مدينة جلبايجان ” حسين فراست ” بعدد من المواطنين والمسؤولين في جلسة بالمدينة؛ حيث هاجم صحفيًا لالتقاطه صورًا أثناء حديثه، وهدده قائلًا : اجلس وإلا طردتك أنت والكاميرا خارج الجلسة.

ورد عليه الصحفي قائلًا :أنا صحفي أغطي جلسة عامة يحضرها مسؤول ومواطنون، حيث قابله مدير الأمن ببوابل من الإهانات والتعدي اللفظي، وخاطب مدير الأمن الصحفي بصلف شديد: اخرس، وإلا سوف أضربك، فأنا لم آمرك بالتقاط أي صور لي.