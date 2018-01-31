لجنة لإزالة إحداثات واستعادة 90 ألف متر مربع في بارق عسير

أبها(صدى):

إزالة لجنة التعديات بمحافظة بارق بمنطقة عسير، بمشاركة قوة أمنية من الشرطة، التعديات من جنوب جامعة الملك خالد وجنوب جمعية منتجي الدواجن، وأسفرت عن استعادت أكثر من تسعين ألف متر مربع من الأراضي الحكومية.

كما إزالة جميع العقوم الترابية بعد إخباريات من مراقبي الأراضي ببلدية محافظة بارق عن الإحداثات التي قام بها المخالفون في رغبة منهم للإستيلاء على الأراضي.

وأوضحت اللجنة، أنه ستستمر في عملها لإزالة جميع التعديات في الأراضي الحكومية في المحافظة والمراكز التابعة وسيتم معاقبة المخالفين حسب الإجراءات النظامية.