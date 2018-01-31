بالصور.. ” الفالح ” يرعى المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ 12.. الأحد

سعيد العجل(صدى):

يرعى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) يوم الأحد 4 فبراير 2018م، بفندق هيلتون جدة ويستمر لمدة أربعة أيام.

حيث يحظى المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والجمعية السعودية لعلوم الأرض بمشاركة خبراء محليين وعالميين، حيث يناقش عدة محاور من بينها التقدم العلمي الذي وصلت إليه المملكة، ومناقشة مجموعة من البحوث والدراسات في مجال المسح والتنقيب عن الثروات المعدنية بما فيها مجالات البترول والغاز إلى جانب دراسات الزلازل والبراكين وطرق التخفيف من أضرارها، إضافة إلى كيفية الحد من المخاطر الجيولوجية.

وأعرب نائب رئيس اللجنة العليا الدكتورهاني زهران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة عن سعادته برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للمؤتمر والذي يعد أهم التجمعات العلمية في علوم الارض على المستوى الدولي.

وأوضح زهران بأن المؤتمر يُعد محطة تواصل لكافة الخبراء الجيولوجيين حيث يستقطب عدداً من المتحدثين الدوليين في مجال علوم الجيولوجيا، وسيشهد العديد من المحاضرات التي يقدمها نخبة من المتحدثين الرئيسيين المدعوين، فضلاً عن استعراض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الارض في جميع تخصصاتها.

ومن جانبة قال رئيس اللجنة التنظيمية الاستاذ علي عسيري بأن المؤتمر يهدف لتعزيز سبل المعرفة، والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الاكاديمية، الصناعية، السياسية، البيئية، الجغرافية، والأثرية. بالإضافة الى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.

ويشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر سيشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية واوراق عمل أخرى، بالإضافة إلى تنظيم رحلة علمية تساهم في تمكين المشاركين من الاطلاع على بعض المتكونات الجيولوجية المتواجدة في المملكة.

