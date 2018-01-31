الكويت: ارتفاع سنوات الحكم بالسجن على النائب عبد الحميد دشتي

خالد الظفيري(صدى):

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، تأيد حكمًا بحبس النائب الكويتي المثير للجدل عبد الحميد دشتي، عامًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة للقضاء، ليصل بذلك إجمالي الأحكام الصادرة بحقه إلى 56 عامًا.

وكان دشتى ” ، المقيم خارج الكويت، أساء إلى الهيئة القضائية، برئاسة المستار محمد الدعيج التي أصدرت حكم الجنايات في قضية ” خلية العبدلي ” .

ويواجه ” دشتي ” ، عدة أحكام بالسجن صدرت على فترات، كان آخرها في شهر ديسمبر الماضي، حيث صدر بحقه حكمان بالسجن خلال يومين الأول 3 سنوات، والثاني 5 سنوات، بتهمة الإساء إلى المملكة والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والممملكة.