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أمير الشمالية يوجه لجنة البلديات للموازنة بين النفقات وجودة الخدمات

أمير الشمالية يوجه لجنة البلديات للموازنة بين النفقات وجودة الخدمات
نايف السالم(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، مع اللجنة المكلفة من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء .

وناقش سموه ملف المبادرات وفقًا لبرنامج التجول الوطني مع اللجنة التي يرأسها مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس فهد العنزي ، مشددًا على أهمية جودة الخدمات البلدية ، حيث أنها تمثل عاملًا هامًا في تنمية المنطقة عمرانيًا وسكانيًا واقتصاديًا .

وأشار سمو أمير المنطقة الشمالية ، إلى أهمية تطوير المستويات القياسية بما يتناسب مع حجم الإنفاق الحكومي وأهداف رؤية المملكة 2030 ، لافتًا إلى ضرورة تطوير الخدمات البلدية في المنطقة ، عبر رفع مستوى التخطيط الحضري ، وفقًا للمعايير القياسية والأولويات ومتابعة التنفيذ بشكل دوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل .

وأوضح الأمير فيصل بن خالد ، احتياجات ومشاكل المنطقة ، داعيًا إلى ضرورة معالجتها في أسرع وقت ، للارتقاء بمستوى الخدمات ، ومواكبة ما تشهده المملكة من تطور في الوقت الحالي ، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

 


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