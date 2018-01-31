جامعة الطائف: إلغاء تقييد خروج الطالبات من الحرم الجامعي أسوةً بالطلاب

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قرر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الأربعاء، تطبيق سياسة موحدة في شطري الطلاب والطالبات في ما يخص الخروج من الحرم الجامعي، دون تقييد لحركة الطلبة، أو حريتهم في التنقل.

وتضمن القرار اعتماد العمل بالتنظيمات الخاصة بالدخول والخروج للحرم الجامعي في شطر الطالبات، والتي تشمل تحديد مواعيد السماح بدخول الطالبات والمنسوبات في بداية اليوم الدراسي بالفترة الصباحية وآخر موعد لخروجهن في الفترة المسائية، وإلزامهن بإبراز البطاقة الجامعية عند دخول الحرم الجامعي.

واشتملت التنظيمات المعتمدة السماح بدخول الزائرات للحرم الجامعي، بعد إبراز بطاقة الهوية وتعبئة النموذج المعتمد، وكذلك تحديد مواعيد عمل فرق الصيانة ليلاً في شطر الطالبات.