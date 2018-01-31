مدني عسير يحذر من مخاطر هطول الأمطار والضباب الكثيف

محمد بن طحيطح(صدى):

في ظل ما تشهده هذه الأيام غالبية محافظات منطقة عسير من ضباب كثيف وأجواء ملبده بالغيوم وفرصة مهيأة لهطول أمطار فان مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تدعو الجميع الى توخي الحيطه والحذر خصوصاً عند قياده المركبات بالمرتفعات والطرق الرابطة بين أجزاء السراة وتهامة والتي تشهد كثافة ضباب يحد من مدى الرؤية الافقية.

كما تهيب بالجميع الابتعاد عن بطون الاودية والمواقع التي قد تتجمع بها المياه حال هطول الأمطار مع فرص الرقابة الأسرية على الاطفال وصغار السن ومراعاة التقلبات الجوية ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر راجين السلامة للجميع .