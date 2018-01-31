فهد الخضيري: لاتمارس الرياضة بشوارع مزدحمة بالسيارات

نورة الشهري(صدى):

قال الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، لاتمارس الرياضة في الارصفة المحيطة بشوارع مزدحمة بالسيارات لان معدل التلوث بالكربونات وأكاسيد عوادم السيارات عالية جداً.

وأضاف الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وعندها تستقبل الرئة تلك الملوثات فيزيد الضرر والتأثر السلبي، مارس الرياضة في الممرات الداخلية البعيدة عن السيارات او الحدائق البعيدة عن التلوث بالعوادم.