أمجد طه: تركيا وإيران يسعيان لوراثة بريطانيا وفرنسا في الاحتلال

أنقرة(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الأربعاء، أن تركيا وإيران يسعيان إلى وراثة بريطانيا وفرنسا في الاحتلال.

وأوضح ” طه ” خلال تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الدولتان تحاولان رسم حدود نفوذهما بالحديد والنار والانخراط المباشر، كما فعلت الدولتان الأوروبيتان قبل قرن بالتمام

وأضاف ” السباق على القسمة اليوم بين إيران وتركيا، تسعى الدولتان إلى وراثة بريطانيا وفرنسا، ولكن بالنهاية …كما حصل لكل استعمار واحتلال الرحيل والهزيمة ”