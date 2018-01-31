أمجد طه: تركيا وإيران يسعيان لوراثة بريطانيا وفرنسا في الاحتلال
أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الأربعاء، أن تركيا وإيران يسعيان إلى وراثة بريطانيا وفرنسا في الاحتلال.
وأوضح ” طه ” خلال تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الدولتان تحاولان رسم حدود نفوذهما بالحديد والنار والانخراط المباشر، كما فعلت الدولتان الأوروبيتان قبل قرن بالتمام
وأضاف ” السباق على القسمة اليوم بين إيران وتركيا، تسعى الدولتان إلى وراثة بريطانيا وفرنسا، ولكن بالنهاية …كما حصل لكل استعمار واحتلال الرحيل والهزيمة ”
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