هيئة الاعتماد الكندي تسلم شهادة ” الدرجة الماسية ” لـ ” طبية الملك سعود “

تركية البدر(صدى):

تسلمت المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود شهادة ” الدرجة الماسية ” من هيئة الاعتماد الكندي بعد تقييم شامل من قبل فريق هيئة الاعتماد الكندي حول مدى التزام المدينة الطبية الجامعية بمعايير الجودة الموثقة عالمياً، حيث سلمت لجنة التقييم من الهيئة الشهادة لمستشفى الملك خالد والملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية، حضر حفل التسليم وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، ووكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير الدكتور يوسف بن عبده عسيري، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر، وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن علي فودة، وعدد من مسؤولي الجامعة ورؤساء الاقسام الطبية في المدينة الطبية الجامعية، وقد أعلن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في وقت سابق عن حصول المدينة الطبية الجامعية على هذا الاعتماد.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور فيصل بن عبدالله السيف بأن المدينة الطبية الجامعية تطبق أعلى معايير الرقابة في المنشآت الصحية والمتوافقة مع المعايير العالمية، حرصاً منها على تهيئة البيئة الأمنة في المنشآت الصحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، مضيفاً بأن الاعتماد يغطى جميع الجوانب والطبية وغير الطبية و منها مكافحه العدوى، سلامه المرضى، إدارة المخاطر، العمليات الجراحية ، الرعاية الاولية، الاورام، المختبرات بنوك الدم، الصيدلية، الاشعة التشخيصية و العلاجية، طب الطوارئ، الباطنة، التأهيل الطبي، مشيراً الى ان عدد الفرق المشاركة بلغ 46 فريق جودة، مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبي المدينة الطبية الجامعية.

كما أكدت مديرة إدارة الجودة بمستشفى الملك خالد الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية الأستاذة مرام بخش بأن المدينة الطبية الجامعية حصلت على التصنيف الفضي عام 2011 حيث تركزت آنذاك على الاساسيات في سلامة المرضى، و في عام 2014 حصلت كذلك على التصنيف الذهبي حيث تميزت في الاساسيات وبعض الاجراءات المقدمة للمرضى، أما في 2017 فقد حصلت المدينة الطبية الجامعية على التصنيف الماسي وهو اعلى تصنيف من هيئة الاعتماد الكندي حيث اعتمدت الهيئة الكندية على نتائج الإجراءات و الخدمات الصحية المقدمة مثل تحسين البيئة الأمنه للمرضى و التي سجلت ارتفاعً في نسبة قياس البيئة الأمنه للمرضى إلى 85% فيما ارتفعت نسبة رضى المرضى الى اكثر من 70%، مضيفةً بأن إدارة الجودة تعمل على قياس مؤشرات الاداء بشكل دوري وتحليل ودراسة المخاطر لتفادي حصولها و اتخاذ الاجراءات اللازمة و وضع خطط العمل لتحسين تلك الاجراءات وتطويرها، مشيرةً الى أن إدارة الجودة بالمدينة الطبية الجامعية تقوم بشكل دوري بتدريب منسوبيها في برامج سلامة المرضى.

من جانبها أثنت المدير التنفيذي للاعتمادات الدولي في مؤسسة الاعتماد الكندي أ.كاترينا على الانجازات الكبيرة للمدينة الطبية الجامعية، مشيرةً الى أن المدينة الطبية الجامعية هي جزء من 1600 منظمة في مجال الرعاية الصحية في 30 دولة تعمل بجد في تطوير جودة الرعاية الصحية، مؤكدةً خلال كلمتها على أن الاعتماد الماسي يعد أعلى مستوى في برنامج كمنتوم الدولي حيث يتطلب الحصول على هذه الدرجة تطبيق برامج متقدمة صارمة تضمن الاستمرارية في تطوير مجال جودة الرعاية الصحية.