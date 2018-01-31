بالفيديو.. مي العيدان تهنئ أحلام بعودتها لـ ” the voice “

أماني الغامدي(صدى):

نشر الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو عبر سناب شات، تبارك فيه للفنانة الإماراتية أحلام، وتوجه به رسالة للشامتين فيها عقب رحيلها منه.

وقالت مي العيدان في الفيديو ” ياهلا هي دي الأخبار الحلوة الزينة.. مبروك يا أم فهد مبروك للملكة أحلام عودتك لـ the voice .. في الآخر ما يصح إلا الصحيح أنتي ربك يحبك لأنك صاحبة حق ” .

وتابعت العيدان، ” اقول لكل ياللي فرح فيكي الحمد لله ما تهنيتوا فرحتوا فرحة ما كملت الصراحة ما تسوا عليكم على التصريحات إللي صرحتوها ” .