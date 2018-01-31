بالصور.. ضبط 35 من العمالة المخالفة ناهبي الرمال في الشرقية
تمكنت فرق الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 35 فرد من العمالة المخالفة؛ أثناء قيام الدوريات والطوارئ بمهامها المعتادة فجر اليوم.
وأوضحت الإدارة أن قوة المهام والحراسات بالفرع بمساعدة بلدية غرب الدمام، تمكنت من مصادرة شيول و17 تريلا على طريق المطار، كانت معدة لنهب الرمال القريبة من طريق المطار.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم عمالة مخالفة المهم تعرفون اصحاب الترلات 17 و الشيول و تعاقيوهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7830 ] نشر منذ 1 ساعة
مـالـــــــــــــــــــهم إلا ذولـــــــــــــــــلا ــ 🔨🔨🔨😡🔨🔨🔨 ــ