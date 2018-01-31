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بالصور.. ضبط 35 من العمالة المخالفة ناهبي الرمال في الشرقية

بالصور.. ضبط 35 من العمالة المخالفة ناهبي الرمال في الشرقية
نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 35 فرد من العمالة المخالفة؛ أثناء قيام الدوريات والطوارئ بمهامها المعتادة فجر اليوم.

وأوضحت الإدارة أن قوة المهام والحراسات بالفرع بمساعدة بلدية غرب الدمام، تمكنت من مصادرة شيول و17 تريلا على طريق المطار، كانت معدة لنهب الرمال القريبة من طريق المطار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 2 ساعتين

هم عمالة مخالفة المهم تعرفون اصحاب الترلات 17 و الشيول و تعاقيوهم

[ عدد التعليقات: 7830 ] نشر منذ 1 ساعة

مـالـــــــــــــــــــهم إلا ذولـــــــــــــــــلا ــ 🔨🔨🔨😡🔨🔨🔨 ــ

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