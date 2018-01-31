  • الأربعاء 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ” فهد المولد ” ينسجم مع زملائه بمران ” ليفانتي ” الأسباني

بالفيديو.. ” فهد المولد ” ينسجم مع زملائه بمران ” ليفانتي ” الأسباني

بالفيديو.. ” فهد المولد ” ينسجم مع زملائه بمران ” ليفانتي ” الأسباني
ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للنجم السعودي ” فهد المولد ” ، يظهر فيه خلال تدريباته مع فريق ” ليفانتي ” الأسباني، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة ريال مدريد السبت القادم، خلال الجولة الثانية و العشرين من بطولة ” الليجا ” الأسبانية.

وبدا اللاعب في الفيديو منسجماً مع زملائه في صفوف الفريق الأسباني، كما شارك ” المولد ” في الاستقبال الذي أقامه اللاعبون لزميلهم الجديد أرماندو ساديكو، المهاجم الألباني القادم من الفريق البولندي ” ليجا وارسو ” .

يذكر أن الظهور الأول لـ ” فهد المولد ” كان بالأمس خلال تدريباته مع فريقه الجديد ” ليفانتي ” ، وذلك بعد انتقاله من نادي الاتحاد للنادي الإسباني.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *